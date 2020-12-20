شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يعقد اجتماع لمناقشة الصحراء المغربية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، غدا الاثنين ، جلسة مشاروات عبر الفيديو حول الصحراء المغربية ، بطلب من البعثة الألمانية لمناقشة التطورات الأخيرة فى المنطقة، ويقدم الإحاطة بينتو كيتا ، الأمين العام المساعد لأفريقيا ، وكولين ستيوارت ، الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء حول الصحراء الغربية (مينورسو) .

يأتي طلب الاجتماع من البعثة الألمانية بعد عدة أشهر من التوترات المتزايدة بين المغرب وجبهة البوليساريو - الطرفان اللذان تنازعان على وضع الصحراء الغربية لعدة عقود واقترح المغرب أن الصحراء الغربية يمكن أن تكون منطقة حكم ذاتي داخل المغرب ، في حين أن موقف جبهة البوليساريو - التي تمثل السكان الرحل في منطقة الصحراء الغربية المعروفة باسم الصحراويين - هو أن الوضع النهائي للإقليم لا يمكن تحديده إلا في استفتاء. يتضمن الاستقلال . وفق تقرير مجلس الامن

تدهور الوضع في 13 نوفمبر ، حيث دخلت القوات المغربية المنطقة العازلة لطرد متظاهري البوليساريو الذين عرقلوا حركة المرور بين الجانب الخاضع للسيطرة المغربية من الصحراء الغربية وموريتانيا في بلدة الكركرات الحدودية، وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية أن العملية تمت "لاستعادة حرية الحركة عند معبر الكركارات". ولم ترد انباء عن وقوع اصابات.

وأعلنت جبهة البوليساريو أن العملية المغربية تمثل نهاية لوقف إطلاق النار مع المغرب الساري منذ عام 1991. وفي بيان 13 نوفمبر من المتحدث باسمه ، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه والأمم المتحدة بشكل عام " تشارك في مبادرات متعددة لتجنب تصعيد الوضع في المنطقة العازلة في منطقة الكركرات ". وتعهد ببذل "قصارى جهده لتلافي انهيار وقف إطلاق النار" ، وأعرب عن تصميمه على "بذل كل ما في وسعه لإزالة جميع العقبات أمام استئناف العملية السياسية".

وفيما يتعلق بوساطة الأمم المتحدة ، من المتوقع أن يؤكد العديد من الأعضاء على أهمية تعيين مبعوث قريبًا ، مشيرين إلى أن هذا الشخص يمكن أن يساعد في تهيئة بيئة للتعاون بين الطرفين في وقت تتدهور فيه العلاقات.