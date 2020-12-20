شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزراء الإسكان العرب يعقد دورته الـ37 غدا برئاسة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد غدا الدورة ال-(37) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب برئاسة السيد كمال الدوخ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية التونسي وذلك عبر تقنية التناظر المرئي (video conference).

وذكر بيان صدر عن جامعة الدول العربية اليوم أن السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة سيلقي كلمة في افتتاح المجلس.

ويتضمن مشروع جدول المجلس 21 بنداْ أبرزها البند الخاص بمؤتمر الإسكان العربي حيث سيتطرق إلي مؤتمر الإسكان العربي السادس الذي تنظمه تونس وموضوعه " سياسات وإستراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها" المقرر عقده يوم 22 و24 ديسمبر الجاري وكذلك المؤتمرات المستقبلية حيث تستضيف مصر مؤتمر الإسكان العربي السابع عام 2022 كما سيتم التطرق إلي الدول التي ستستضيف مؤتمر الإسكان العربي الثامن (2024) (2026) (2028).

كما ستتناول الدورة المستجدات بشأن الموقع الالكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب وخاصة ما يتعلق بعقد دورة تدريبية لمنسقي الاتصال من الدول العربية خلال الربع الثالث من عام 2021 بهدف تدريبهم ورفع قدراتهم حول الطرق المثلى لإدخال البيانات على الموقع.

أما فيما يخص التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية سيركز النقاش على دعم الدول العربية لترشيح دولة الامارات العربية المتحدة في عضوية المكتب التنفيذي للجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة لعام 2030 وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البرنامج وجامعة الدول العربية.

كما يتضمن جدول الأعمال استعراض خطط استضافة المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية حيث ستستضيف الأردن فعاليات المنتدى لعام 2021 وجمهورية العراق عام 2023.

أما بشأن متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية فسيتم التطرق إلي أسلوب المتابعة الواجب اتخاذه وكذلك إعداد التقارير الوطنية حول متابعة تنفيذ الخطة وتأهيل نقاط الاتصال الوطنية لمتابعة الخطة ورفع قدراتهم، وسيتم خلال هذه الدورة عرض تجربة كل من دولة الكويت حول المشاريع الرائدة في مجال الإسكان وعرض التجربة الأردنية عام 2021 والمملكة العربية السعودية عام 2022.

كما سيكون هناك نقاش وتبادل الآراء والأفكار حول محور الدورة الحالية "نحو تخطيط عمراني يعزز الترابط المجتمعي" والذي سيتم عرضه وتقديمه من المملكة العربية السعودية.



كما ستستضيف المملكة العربية السعودية ورشة عمل للتعريف وشرح مضامين دراسة أساليب التمويل العقاري التي تم أنجازها واعتمادها من قبل مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.



وتقوم مصر وبالتعاون مع جميع الدول العربية بإعداد دراسة بخصوص التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير.

وسيتم الاطلاع على التجربة الفلسطينية في إعادة إعمار المنازل المهدمة والمتضررة نتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي. كما أنه جاري التنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية لإعداد دراسة حول إعادة الإعمار في الدول العربية التي بها نزاعات.



وسيقدم العراق عرضا مرئيا حول الدراسات والبحوث في مجال القروض الإسكانية والادخار السكني على هذه الدورة في حين ستعرض مصر تجربتها حول السكن الاجتماعي وأساليب تمويله على الدورة (38) عام 2021 وهناك جدول زمني لعرض الدول العربية لتجاربها في الأعوام القادمة.



كما سيتطرق المجلس إلى دعم الجمهورية اليمنية في إعادة الإعمار وكذلك دعم جمهورية الصومال في مجال تدريب الكوادر بقطاع الإسكان والتعمير.