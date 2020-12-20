شكرا لقرائتكم خبر عن سفير العراق بالقاهرة يلتقى مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى السفير د. أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير محمد أبو الخير مندوب جمهورية مصر العربية الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وفي بداية اللقاء، قدَّم السفير الدليمي، واجب التهنئة للسفير أبو الخير بمناسبة تعيينه مندوباً دائماً لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية، مُستعرضاً بعدها العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكداً على أهمية مواصلة أُطر التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في ضوء توافق الرؤى بشأن القضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية، مُشيراً الى حرص جمهورية العراق على تعزيز وتطوير آليات العمل العربي المشترك ودعم القضايا المصيرية التي تواجه الأمة العربية.

من جانبه، أشاد السفير محمد أبو الخير بعمق العلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق وما تشهده من متانة وقوة على كافة الصُعد، مستعرضاً سُبل تطوير العلاقات الثنائية بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، منوهاً بأهمية التنسيق المشترك بين البلدين إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية.