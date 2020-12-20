الديوان الكويتى ينعى الشيخ ناصر صباح الأحمد نجل الأمير الراحل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الديوان الأميري الكويتي المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 72 عاما، وأوضح الديوان الأميري الكويتي - في بيان رسمي اليوم الأحد، أن جثمان الفقيد سيوارى الثرى الساعة 9.30 من صباح يوم غد الاثنين، فيما ستقتصر التعازي هاتفيا.

وولد الشيخ ناصر صباح الأحمد في 27 أبريل 1948، وشغل منصب وزير الدفاع ونائب أول لرئيس مجلس الوزراء بدءا من 11 ديسمبر عام 2017، كما صدر مرسوما أميريا نهاية ديسمبر 2019 بتعيينه نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.



وكان الشيخ ناصر صباح الأحمد، صاحب رؤية (كويت 2035)؛ حيث أخذ على عاتقه تنفيذ تلك الرؤية وفق خطط مدروسة وقانون شامل يتفق مع مواد الدستور ووفق العادات والتقاليد الكويتية، لتكون رؤية 2035 نقطة التحول في الاقتصاد والتنمية الشاملة للمجتمع الكويتي.



كما سبق للفقيد أن تقلد منصب المستشار الخاص لولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بمرسوم أميري صدر في 7 ديسمبر عام 1999، كما تم صدور مرسوم أميري بتعيينه وزيراً لشؤون الديوان الأميري في 11 فبراير عام 2006.



وفي مجال التجارة والاستثمار، كان له عدة نشاطات؛ حيث أسس شركة (الفتوح القابضة)، وشركة (مشاريع الكويت القابضة)، إلى جانب اهتمامه بالجانب الثقافي، وتأسيسه دار الآثار الإسلامية، وهي المؤسسة الثقافية الكويتية القائمة على (مجموعة الصباح الأثرية)، إضافة إلى كونه عضوا فخريا في مجلس أمناء متحف المتروبوليتان - نيويورك. ومؤسس وعضو جمعية حماية المال العام الكويتية.