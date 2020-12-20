الصحة الإماراتية تسجل 1171 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل ألف و171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة هناك 193 ألفا و575 حالة.

وأوضحت الوزراة - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد 637 حالة.

وأفادت الوزارة بتسجيل 866 حالة تعاف جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، ليكون مجموع حالات الشفاء 168 ألفا و995 حالة.