إصابات "كوفيد-19" في السعودية تتجاوز 361 ألف حالة وسط تواصل عمليات التطعيم ضد الوباء

موسكو-سبوتنيك. وبحسب بيان لوزارة الصحة توفي منذ أمس 10 أشخاص جراء الإصابة بوباء كوفيد-19 ليصل إجمالي الوفيات بالمملكة إلى 6122 حالة، فيما تعافت 156 حالة من المرض ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 351878 حالة.

وبلغ عدد الحالات النشطة المصابة بعدوى كورونا في المملكة 3010، وعدد الحالات المصنفة حرجة إلى 416.

وباشرت السعودية، قبل عدة أيام، تطعيم السكان بلقاح شركة "فايزر"، عبر البدء بعدد من الفئات الأكثر تأثرا بالإصابة بفيروس كورونا المستجد. وقسمت السلطات الصحية حملة التلقيح (التطعيم) إلى ثلاث مراحل، وتشمل جميع الراغبين من المواطنين والمقيمين.

جدير بالذكر، أن عددا من شركات الأدوية العالمية، ومن بينها أميركية وروسية وصينية وأوبية، وأعلنت عن نجاح التجارب السريرية على لقاحات مضادة لـ "كوفيد 19".

وبالأمس أعلن وكيل وزارة الصحة السعودية عبد الله عسيري، أن المملكة تدرس ترخيص لقاح إضافي مضاد لفيروس كورونا، بجانب لقاح "فايزر" المعتمد حاليا؛ لافتا إلى أن هذا الأمر قد يحدث قبل نهاية العام الجاري.