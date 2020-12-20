وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه "سيتلقى التطعيم باللقاح مساء اليوم، وكما وعد متابعيه فإنه سيوثق هذا عبر حسابه".
وكان الأمير عبد الرحمن بن مساعد في الأيام الماضية سخر من نظرية المؤامرة المتعلقة بلقاح فيروس "كورونا" المستجد، الذي بدأت بعض الدول بينها السعودية، تطعيم شعوبها به.
© AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
وغرد عبر "تويتر" الخاص به: "هناك من هو متخوف من أخذ اللقاح الخاص بكوفيد19 وهذا أمر أتفهمه، ولكن أن يتحول الأمر من تخوف إلى تخويف ونشر شائعات وأخبار ملفقة حوله فهذا أمر غير مفهوم وغير مقبول.. اللقاح اختياري وليس إجباري وبالنسبة لي سآخذ اللقاح حال توفره إن شاء الله وسأصوّر ذلك فيديو".
وتابع في تغريدة أخرى ردا على سؤال متابع حول حصوله هو شخصيا على اللقاح: قلت أنني سأفعل ذلك بإذن الله وبما أنني فوق الخمسين ولدي وزن زائد - وهذا ليس سرا".
وأضاف في التغريدة ذاتها: "فأتمنى من الإخوة في وزارة الصحة قبولي في الفئة الأولى التي تأخذ اللقاح وأن يتم تصوير ذلك... لثقتي بعد الله بأن دولتنا لن تعطي اللقاح إلّا وهي متأكدة من أنه مفيد وضروري ولا ضرر منه".
وكتب تغريدة ساخرة أخرى جاء فيها: "سؤال لأصحاب نظرية المؤامرة: وش أخبار الشريحة اللي بيزرعونها مع اللقاح؟".
وبدأت المملكة العربية السعودية، الخميس الماضي، حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، بعد وصول أول دفعة من اللقاح أمس الأربعاء إلى المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير سعودي يعلن تلقيه لقاح كورونا ويوثق تلك اللحظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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