نوفاك: دور أرامكو السعودية في مشاريع الطاقة الروسية قد يزيد

وقال نوفاك في تصريحات نُشرت بالتزامن مع زيارة يقوم بها إلى المملكة "مازال للطاقة دور رئيسي في التعاون بين بلدينا، مع إمكانية كبيرة لابتكار تقنيات جديدة لإنتاج النفط وتحسين معدلات استخراجه، واستخدام الذكاء الصناعي والتعاون العلمي".

وأشاد نوفاك، في وقت سابق، خلال اجتماعه مع وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، بالعلاقات الروسية – السعودية.

وقال نوفاك خلال اجتماع اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني: "العلاقات مع السعودية وصلت إلى مستويات عالية".

ووفقا للوزير الروسي، تم التوقيع على خارطة لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك خلال لنصف الأول من عام 2021، مشيرا إلى توقيع بروتوكلات تعاون مختلفة لدعم التعاون التجاري بين البلدين متوقعا وصول حجم التجارة بين السعودية وروسيا إلى 5 مليارات دولار بحلول 2024.