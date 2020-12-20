وأكد البنك أنه سيرفع سقف إصدارات "أذونات ساما" الأسبوعي من 3 مليارات ريال إلى 10 مليارات ريال ابتداءً من اليوم الأحد.
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يذكر أن أذونات ساما هي أدوات دين قصيرة الأجل تصدر على أساس مخفض من مبلغ الاستحقاق. تصدر قيمتها بمضاعفات المليون ريال، ومدد الاستحقاق هي: أسبوع، شهر 3 شهور، 6 شهور و 12 شهر.
وكانت استثمارات المصارف العاملة في السعودية في أذونات مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما"، قد شهدت ارتفاعا بنسبة 223.2% "أكثر من الضعفين" بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مقارنة بنهاية نوفمبر 2018 أي على أساس سنوي.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" والذي استند إلى بيانات "ساما"، بلغت قيمة استثمارات المصارف في "أذونات مؤسسة النقد" نحو 16.53 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2019 مقارنة بـ 5.12 مليار ريال بنهاية الشهر نفسه من 2018 بفارق 11.41 مليار ريال.
وتعرف أذونات الخزينة بأنها أداة دين عامة قصيرة الأجل متدنية المخاطر يطرحها البنك المركزي للدولة لعدة أسباب، أهمها الاستقرار النقدي والتحكم أو التأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية، أو لتخفيف حدة تمويلات المصارف التجارية، إضافة إلى الاقتراض ومدتها قصيرة تقل عن عام وموزعة على خمس فترات، هي "أسبوع وأربعة أسابيع و13 أسبوعا و26 أسبوعا و52 أسبوعا"، ويختلف معدل الفائدة بحسب الفترة، وهي إحدى الأدوات السياسية النقدية للبنوك المركزية.
وعند حاجة المصارف إلى السيولة تقوم المصارف التجارية ببيع أداة الدين "أذونات الخزينة" لمؤسسة النقد، تسمى هذه الحالة اتفاقية إعادة الشراء.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي السعودي يرفع إصدار "أذونات ساما" من 3 إلى 10 مليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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