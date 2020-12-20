ترامب يبعث برسالة إلى أمير قطر

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وأشاد دونالد ترامب بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين والتزامهما بتعميقها وتعزيزها.
وقال الرئيس الأمريكي في برقيته:
تواصل دولة قطر الازدهار والنماء تحت قيادة سموكم، ونحن نقدر تعاون دولة قطر في عدة قضايا ثنائية وإقليمية واقتصادية رئيسية بالنسبة لمواصلة السلام والاستقرار في المنطقة.
وتابع ترامب "وإننا لنشكر سموكم على دعمكم الكبير للقوات الأمريكية في قاعدة العديد الجوية، وعلى استضافة قطر لمفاوضات السلام الأفغانية، وعلى التبادل الثقافي المتزايد بين بلدينا، بما في ذلك المشاركة الأمريكية في عام قطر للثقافة 2021" .
وأعرب الرئيس الأمريكي في برقيته عن فخره بالشراكة مع قطر، قائلا:
إنني لفخور بالشراكة الراسخة مع قطر والتي لا غنى عنها، كما أتطلع إلى تطوير ما يجمعنا من تعاون في المستقبل.
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