وقال مصدر أمني، إن "ما يتم تداوله من قِبل جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المنظمات الموالية لها، من ادعاءات بوجود عقاب جماعى داخل أحد السجون، غير صحيح". بحسب ما نقلت الداخلية المصرية.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد نشرت تقريرا قبل 3 أيام، حول وجود "تعذيب جماعي" داخل سجن العقرب في مصر منذ منتصف نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.
وزعم التقرير أن "السلطات المصرية تفرض عقابا جماعيا على مئات السجناء في سجن العقرب".
وأكد المصدر أن هذه الأنباء "عارية تماما من الصحة".
وأشار إلى أن الادعاءات تأتي في إطار "نهج جماعة الإخوان الإرهابية فى نشر الأكاذيب والشائعات فى محاولة لتأليب الرأى العام".
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية المصرية ترد على تقارير "التعذيب الجماعي" في أحد السجون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.