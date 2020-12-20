أول زيارة لبلد عربي... حاخام إسرائيل الأكبر يزور الإمارات

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، وأفادت من خلالها بأن الحاخام الأكبر لبلادها، يتسحاق يوسف، يزور الإمارات.

وأكدت الوزارة أن الحاخام الأكبر لم يزر أي دولة عربية من قبل، وعزت الغرض من ذلك إلى تدشين أول حضانة لأطفال الجالية اليهودية فيها.

في السياق نفسه، نشر الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة جديدة له على "تويتر"، أكد من خلالها مرفقا بشريط فيديو، أن الحاخام الأكبر لإسرائيل اتفق مع المسؤولين في الإمارات على إنشاء مقبرة لليهود في الإمارات.

وتوالت زيارات الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين إلى الإمارات، بعد الإعلان عن اتفاق السلام بين الطرفين، الإماراتي والإسرائيلي، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية في البيت الأبيض.