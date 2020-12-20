كورونا يصيب نائبا بحركة النهضة التونسية

وطبقا لموقع "نسمة" التونسي، فقد كتب بلقاسم على حسابه الخاص على الفيسبوك: ''التحليل الذي قمت به حول كوفيد 19 نتيجته إيجابية.. أسأل من الله السلامة والحفظ والشفاء العاجل لي ولكل المصابين'".

جدير بالذكر أنّ رئيس كتلة حركة النهضة، عماد الخميري، قد أعلن، أمس السبت، إصابته بالفيروس ذاته.