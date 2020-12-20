للمستثمرين بالسعودية... فرصة بقيمة 120 مليون ريال

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس" فإن الوزارة تهدف من وراء ذلك إلى زيادة وإكثار الإنتاج المحلي، وتقليل استيراد تقاوي البطاطس وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص وظيفية.

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وصممت الوزارة نموذجا إلكترونيا قالت إنه يمكن للمستثمرين تعبئته من خلال الرابط 2u.pw/mbm0D .

وطلبت ممن لديه رغبة وقام بتعبئة النموذج إرسال البيانات إلى البريد الإلكتروني [email protected] ، في موعد أقصاه 15/ 05/ 1442هـ الموافق 30/ 12/ 2020م .

وأوضحت أن "طرح هذه الفرصة يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، واستدامة سلاسل الإنتاج المحلي للمحاصيل الرئيسية، وإنتاج تقاوي بطاطس خالية من الأمراض الفيروسية، ومطابقة للأمهات وراثياً وحاصلة على معايير الجودة".

يذكر أن المملكة تستورد كميات كبيرة من تقاوي البطاطس تقدر قيمتها بحوالي 75 مليون ريال.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستتولى الإشراف والمتابعة اللازمة لاعتماد التقاوي متمثلة بمركز البذور والتقاوي، وتقديم مزايا من خلال هذا المشروع.

ومثلت الوزارة لهذه المزايا بما قررته من منح صاحب المشروع (ترخيص) في ذات المشروع مدته 15 عاماً، إضافة إلى الحصول على تمويل من صندوق التنمية الزراعية وفقاً لاشتراطات محددة، والسماح بتصدير ما يزيد من احتياج السوق المحلية من تقاوي البطاطس.