شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال شخصين آخرين يشتبه بأنهما على صلة بهجوم فيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الادعاء النمساوي اليوم الأحد اعتقال مواطن من أصل أفغاني عُثر على آثار من حمضه النووي على السلاح الذي استخدمه متشدد لقتل أربعة أشخاص في فيينا الشهر الماضي.

وقالت متحدثة باسم الادعاء في فيينا إن السلطات ستسعى للحصول على موافقة قضائية لحبس المتهم البالغ من العمر 26 عاما احتياطيا من أجل التحقيق، مؤكدة بذلك تقريرا لصحيفة كرونه.

وأضافت المتحدثة "عُثر على آثار من الحمض النووي لهذا الشخص على السلاح".

وتابعت قائلة إن مشتبها به آخر اُعتُقل، لكنها لم تكشف تفاصيل.

وكانت الشرطة قد قتلت مسلحا يبلغ من العمر 20 عاما بالرصاص خلال إطلاقه النار بشكل عشوائي في وسط العاصمة النمساوية في أوائل نوفمبر تشرين الثاني. ووصفته السلطات بأنه إرهابي إسلامي.

واعتقلت النمسا بالفعل 15 شخصا فيما يتعلق بالهجوم، كما تحقق السلطات الألمانية والسويسرية مع أشخاص تشتبه بأن لهم صلات بالمهاجم.