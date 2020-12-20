وزير الصحة الكويتى يعلن وصول لقاح كورونا قبل نهاية الشهر الجارى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، وصول أول شحنة من لقاح (فايزر – بيونتيك) الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى الكويت نهاية ديسمبر الجارى.

وأضاف الصباح – في تصريح صحفي اليوم الأحد – أن وزارة الصحة الكويتية تقوم حاليا بإعداد جدول تسليم اللقاح، لبدء خطة التطعيم المقررة، والتي ستنطلق في صالة تم إعدادها في أرض المعارض بمنطقة مشرف، تتيع إلى نحو 10 الاف شخص يوميا، بالإضافة إلى تجهيز صالتين أخرتين بمحافظتي الجهراء والأحمدي، بما يمكن من إتمام عملية التطعيم بكل سلاسة.



وشدد وزير الصحة الكويتي على أن توفير لقاح كورونا تم بعد نجاح التجارب السريرية، واعتماده من الجهات الرسمية الدولية؛ حيث اعتمدت لجنة اللقاحات في سبتمبر الماضي اختيار 3 شركات عالمية لتوريد اللقاح بعد ثبوت فاعليته واعتماده من المنظمات العالمية، وهي أسترازينيكا (أوكسفورد)، و(فايزر – بيونتيك) و(موديرنا).



وفي السياق ذاته، كشف رئيس اللجنة الاستشارية العليا لجائحة كورونا في وزارة الصحة الكويتية الدكتور خالد الجارالله، عن وصول عدد الراغبين في تلقى لقاح كورونا في الكويت من خلال رابط التطعيم الذي دشنته الوزارة إلى أكثر من 60 ألفا حتى الآن.



وأضاف أن المرحلة الأولى من التطعيم، ستشمل حماية الكثر عرضة للاصابة بالفيروس، وهم العاملين بالصفوف الأمامية، كالأطباء والممرضين، وكبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة، في حين سيتم بدء تطعيم الحوامل والطفال في مراحل لاحقة.