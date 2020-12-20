شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. معتدل فى الكويت وبارد فى البحرين وممطر فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج موجة باردة مصحوبة برياح نشطة، فمن المتوقع اليوم سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق ووسط المملكة العربية السعودية.

الكويت

نهارا معتدل و تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

اما ليلًا فيكون مائل للبروده الى بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

البحرين

استقرار الطقس مع استمرار الأجواء الباردة و خاصة مع ساعات الليل و نشاط تدريجي على الرياح الجنوبية الشرقية المسببة لزيادة الاحساس بالبرودة بشكل لافت.



السعودية

هناك فرصة لتشكل الضباب الخفيف على أجزاء من شرق منطقتي حائل والقصيم واجزاء من الحدود الشمالية وذلك مع الساعات الأولى من صباح الاحد.

وهناك فرصة مهيأة لهطول الامطار على أجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة ، بالإضافة لأجزاء من حائل والقصيم وأجزاء من منطقة الرياض إدارياً خاصة شمالها.

وهناك فرصة لهطول من الامطار الخفيفة على مدينة الرياض لفترة محدودة.