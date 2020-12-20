عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرية تهرب بعد 15 يوما من الزواج لتتزوج آخر عرفيا

الأحد 20 ديسمبر 2020

الخليج 365

كانت تحب "يوسف"، لكن أسرتها أجبرتها على الزواج من شخص آخر، وحاولت أن تستسلم للأمر الواقع، لكنها فشلت، فهرب بعد 15 يوما من الزواج.



وقعت الأحداث في محافظة القليوبية، المجاورة للعاصمة المصرية القاهرة، وبدأت ببلاغ إلى قسم شرطة ثان بنها، يستغيث فيه الزوج حديث الزواج من أجل مساعدته في معرفة مصير زوجته، البالغة 20 عاما، واختفت في ظروف غامضة بعد 15 يوما فقط من زواجهما.

ووسط حالة من الذعر بين أهل الزوجة الشابة وقلق الزوج الشاب، الذي كانت شكوكه تميل باتجاه اختطاف زوجته على يد عصابة ما، أو تعرضها لحادث قتل بغرض السرقة، كانت المفاجأة التي كشفتها أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية.

وأوضحت تحريات أجهزة الأمن أن الزوجة الشابة ادعت أنها ذاهبة إلى السوق لشراء مستلزمات المنزل، ثم هربت من منزل الزوجية، وتوجهت إلى عشيقها الذي يقيم في مركز أشمون بمحافظة المنوفية (دلتا مصر)، حيث تزوجته عرفيا، رغم عدم طلاقها من زوجها في محافظة القليوبية.

وجاء في تقارير أجهزة الأمن أن الزوجة كانت على علاقة عاطفية مع شاب يدعى "يوسف" خلال فترة خطوبتها واستمرت بعد زواجها، وتزوجته عرفيا، وعثرت عليها أجهزة الأمن التي ألقت القبض عليها، وعرضتها على النيابة، التي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامها بالجمع بين زوجين في وقت واحد.