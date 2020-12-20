عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أنا مش متنمر.. مبادرة أطلقها مروان جليتش لمواجهة العنصرية بالمجتمع المصري

الأحد 20 ديسمبر 2020

الخليج 365

أطلق اليوتيوبر المصري، مروان ممدوح على، الشهير بـ"مروان جليتش"، مبادرة جديدة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وتويتر واليوتيوب وانستجرام وتيك توك، بعنوان "أنا مش متنمر" وذلك لمواجهة التنمر والعنصرية المنتشران بكثافة في المجتمع المصري بشكل عام وعلى منصات التواصل الاجتماعي بشكل خاص.



وأكد مروان جليتش أن التنمر والعنصرية أصبحا موجودان على منصات التواصل الاجتماعي، بشكل لا يختلف عن الموجود في المجتمع، والذي يسبب انهيار العديد من الأشخاص الذين يتم التنمر عليهم لأسباب عديدة، مثل لونهم أو مرضهم أو شكلهم أو وزنهم، مما يتسبب في اكتئاب هؤلاء الأشخاص لدرجة تصل إلى حد تفكيرهم في التخلص من حياتهم.

وأوضح جليتش أنه رصد العديد من وقائع التنمر على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعله يطلق مبادرة "أنا مش متنمر" بهدف توعية الشباب بمخاطر التنمر، وكيف أن هذا التنمر قد يكون سببا في تدمير أشخاص نفسيا، هذا بجانب جعل كل شاب يخرج التنمر من حياته ويتعهد أمام الله والناس بأنه لن يكون متنمر، كما سيشرح مروان جليتش انواع واشكال التنمر وخاصة أن هناك متنمرين يتنمرون دون وعي منهم بأنهم يؤذون شخصا ما ويأخذون الأمر على سبيل المزاح.

كل هذه الأمور وأكثر سيستحدث عنها اليوتيوبر المصري الشهير مروان جليتش، من خلال فيديوهات ينشرها على صفحاته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وتويتر واليوتيوب وانستجرام وتيك توك والتي تخطت أكثر من 2 مليون متابع.

ودعا مروان جليتش مشاهير الفن والرياضة للدخول في مبادرته الجديدة بهدف نشرها على أوسع نطاق، تحت هدف وحلم واحد هو أن مصر تكون خالية من التنمر في أقرب وقت ممكن، وخاصة في ظل وجود قوانين صارمة حالية يتم تطبيقها على المتنمرين تصل إلى السجن والغرامة.