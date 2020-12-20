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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر تتسلم 20 مليون جرعة من لقاح كورونا في الربع الأول من 2021
الأحد 20 ديسمبر 2020
الخليج 365
كشف استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أمجد الخولي، أنه تم الاتفاق ضمن آلية ”كوفاكس“ على توفير نحو 20 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مصر، مشيراً إلى أن الجرعات ستصل لمصر خلال الربع الأول من 2021.
وأضاف الخولي في تصريحات تلفزيونية، أن طريقة تصنيع اللقاح تختلف من شركة لأخرى، مشيراً إلى أن الجهاز المناعي للشخص يجب أن يُظهر أن اللقاح غير مضر، كما يجب أن يُظهر تقوية الجهاز المناعي البشري ويزيد مقدرته على مقاومة الفيروس في حال الإصابة الحقيقية به.
وكشف الخولي أن المنظمة تسلمت بالفعل تقارير من شركة فايزر ويتم الآن مراجعتها بشكل دقيق، قائلا: ”اللقاحات المسموح بها تم اعتمادها من منظمة الصحة العالمية ولدينا 4 لقاحات أنهت المرحة الثالثة من تجاربها من بينها فايزر“.
وحول تقدم اللقاح الصيني ”سينوفارم“ بأوراق أبحاثه للمنظمة، قال: ”حتى الآن لم يتم اعتماده لأنه في المرحلة الثانية“.
جدير بالذكر أن آلية ”كوفاكس“ ضمنت الحصول على قرابة ملياري جرعة من لقاح كورونا حتى الآن إلى الدول الفقيرة، ويشارك في هذه الآلية 190 دولة، بينها 92 دولة ذات عائدات ضعيفة أو متوسطة.
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