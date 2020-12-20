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وأضاف الإرياني أن "جرائم الحوثيين بحق الطفولة في اليمن لم تقف عند عمليات تجنيد الأطفال التي تشير الإحصائيات إلى تجنيد 10 آلاف منهم خلال عامين"، مشيرا إلى "أن مئات الأطفال فارقوا الحياة أو أصيبوا بإعاقات دائمة بقناصة وقذائف الحوثيين التي طالت الأحياء السكنية والمنازل".
وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حماية الطفل بـ"إدانة جرائم وانتهاكات الحوثيين غير المسبوقة للطفولة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استغلالها كوقود لمخططاتهم وأنشطتهم الارهابية"، داعياً إلى "تلبية مطالب اليمنيين في تصنيف الحوثيين منظمةً إرهابيةً".
كانت هذه تفاصيل خبر الإرياني: تصاعد عمليات تجنيد "أنصار الله" للأطفال وعلى المجتمع الدولي تصنيفهم "منظمة إرهابية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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