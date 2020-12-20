شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 36 وفاة و1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية مساء السبت، تسجيل 36 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 4 آلاف و126 حالة.

وأضافت الوزارة - فى بيان عن الوضع الوبائى فى البلاد - أنه جرى تسجيل 1569 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 119 ألفًا و456 حالة.