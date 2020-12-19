مسيرة طلابية في بيروت ضد رفع رسوم الجامعات الأجنبية... فيديو

وطالب المشاركون في المسيرة، التي انطلقت من ساحة الشهداء إلى شارع الحمرا الرئيس غرب العاصمة بيروت بعدم ربط "التعليم بالدولار"، فيما ردد الطلاب الغاضبين شعارات عدة في مقدمتها "التعليم حق للجميع"، ونددوا بصمت الجهات الرسمية.

وطوقت المسيرة الطلابية، بعدد لافت من أفراد الأجهزة الأمنية الذين منعوهم من الاقتراب من المدخل الرئيس للجامعة الأمريكية في شارع الحمرا.

أطلقت أجهزة الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لمنع الطلبة من الاقتراب من مدخل الجامعة الأمريكية.

يذكر أن عدة جامعات أجنبية في لبنان قررت العام الماضي احتساب الدولار على أساس 3900 بدلا من 1500 ليرة، في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها المواطن اللبناني.