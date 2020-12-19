شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يؤكد ضبط شبكة لتهريب البشر بالخرطوم وتحرير 18 فتاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة السودانية، أن دائرة مكافحة الجريمة المنظمة والمستحدثة بالادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 3 متهمين تعمل فى الاتجار وتهريب البشر، بعد مداهمة منزل بولاية الخرطوم، وتحرير 18 فتاة من إحدى دول الجوار.

وقال العميد شرطة ياسر مضوى مدير دائرة مكافحة الجريمة المنظمة والمستحدثة - فى تصريح للمكتب الصحفى للشرطة السودانية - إن معلومات وردت للدائرة برصد نشاط إجرامى منظم لإحدى الشبكات الإجرامية، التى تتخذ من منزل فى أحد الأحياء الطرفية بولاية الخرطوم مقرا لأنشطتها الإجرامية، فتم تشكيل فريق ميدانى متخصص للتقصى ورصد ومتابعة الحركة فى المنزل.

وأضاف أنه بعد اكتمال كافة الإجراءات القانونية تمت مداهمة المنزل وتحرير 18 فتاة من الضحايا داخل إحدى الغرف، حيث ظهر عليهن الإعياء الشديد بسبب الجوع وتقييد حريتهن، فيما جرى القبض على متهم واتخاذ إجراءات فى مواجتهه بموجب قانون الاتجار بالبشر، وبالتحقيق معه أرشد عن متهمين تم القبض عليهما.

وأوضح أن أحد المتهم الرئيسى يقوم باستلام الضحايا وترتيب اقامتهن، ومن ثم تسفيرهن إلى الخارج، بالتنسيق مع شبكة إجرامية فى أديس أبابا، تتكون من 5 متهمين، يقومون بتسفير الضحايا إلى السودان، مقابل مبالغ مالية.