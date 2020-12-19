شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عسكرى عراقى: هجوم صاروخى استهدف موقعا لميليشيا الحشد فى سامراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر عسكرى عراقى، عن وقوع هجوم صاروخى استهدف موقعا لميليشيا الحشد فى سامراء، منذ قليل، وفقا لما نشر على قناة العربية.

وعلى صعيد أخر، أعلن جهاز مُكافحة الإرهاب بالعراق، عن مقتل 206 عناصر إرهابيا، والقبض على 292 آخرين، بإسناد جوى من طيران الجيش العراقى والتحالف الدولى خلال العام الجاري.

وأوضح الجهاز - فى بيان اليوم السبت، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن قوات الجهاز والوحدات التكتيكية للعمليات الخاصة نفذت 253 عملية خلال 2020، تم خلالها القبض على 292 عنصرا إرهابيا وقتل 206 آخرين، بإسناد جوى من طيران الجيش العراقى وطيران التحالف الدولي.

وأضاف الجهاز أن فرق الأمن الرقمى تعقبت 26 ألفا و280 حسابا للعصابات الإرهابية على منصات التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أن عمليات جهاز مكافحة الإرهاب تهدف لخلق بيئة آمنة ومستقرة لحياة الشعب العراقى عبر مواصلة عمليات تعقب واستهداف خلايا الإرهاب ومنصاته الإلكترونية التى تنشر الكراهية والتطرف بين أطيافه.