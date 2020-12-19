شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: الدول المتطورة اتخذت قرارات صعبة من أجل تصحيح الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، إن دول العالم المتطورة اتخذت قرارات صعبة من أجل تصحيح الأوضاع ، مشيرا الى أنه سيكون أول المتضررين من الموازنة المالية لعام 2021 .

وأضاف الكاظمى - خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة موازنة 2021 أوردتها قناة (السومرية نيوز) الاخبارية اليوم السبت - "منذ عام 2003 نعانى من التأسيس الخطأ الذى يهدد النظام السياسى والاجتماعى بالانهيار الكامل".

وأشار إلى أن "الأزمة السياسية فى العراق مرتبطة بثلاث قضايا، هى السلطة والمال والفساد، ونعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار جريء لتذليل عقبتى الفساد والمال".

وكان مجلس الوزراء العراقى قد أجل التصويت على الموازنة المالية لسنة 2021 إلى يوم غد الأحد.. ومن بين القضايا التى أخرت التصويت على قانون الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب، نسبة العجز الكبيرة والعمل على تخفيضها.

ومن بين القضايا التى اعترضت تسريع إقرار الميزانية، انتظار حصول اتفاق بين بغداد وأربيل بشأن المستحقات المالية وتسليم الإيرادات من قبل الإقليم، إلى جانب التوافق السياسى بشأن قانون الموازنة لضمان تمريرها داخل البرلمان.

وتداولت وسائل إعلام عراقية مسودة أولية لموازنة 2021، تضمنت فرض ضرائب على المولات والمحلات التجارية والبنزين .