شركة مودرنا الأمريكية تبدأ بتوزيع لقاح كوفيد-19 داخل الولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت شركة مودرنا الأمريكية بتوزيع لقاح كوفيد-19 داخل الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من حصول اللقاح على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء في البلاد.



وقال الجنرال بالجيش الأمريكي، جوستاف بيرنا، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف السبت، إن شركة مودرنا وشركاءها بدأوا توزيع لقاح كوفيد-19 وإن من المتوقع أن تصل الشاحنات إلى ما يزيد على 3700 موقع في أنحاء الولايات المتحدة. وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف بيرنا أن شحنات اللقاح، وهو الثاني الذي توافق عليه الجهات التنظيمية المعنية في الولايات المتحدة، ستصل إلى مقدمي الرعاية الصحية بحلول يوم الاثنين، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقال إن تسليم أول 20 مليون جرعة من اللقاحين اللذين تنتجهما شركتا مودرنا وفايزر يمكن أن يكتمل في الأسبوع الأول من شهر يناير.