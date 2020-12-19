رئيس المخابرات العامة المصرية يزور بنغازي ويلتقي حفتر وصالح

ووصل كامل، في وقت سابق السبت إلى بنغازي (شرق)، مؤفدا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب ما نقلته "بوابة أخبار اليوم" المصرية.

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وناقش رئيس المخابرات المصرية والمشير حفتر عددا من الموضوعات محل الاهتمام، وتم التأكيد على الجهود والتحركات المصرية الداعمة لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية "5+5".

والشهر الماضي أجرت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، اجتماعا جديدا في مدينة سرت شمال وسط ليبيا، أسفر عن عن تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ عدد من الإجراءات التي تساهم في استقرار الوضع العسكري والأمني بكافة ربوع ليبيا.

كما تم التأكيد خلال لقاء عباس كامل بعقيلة صالح وعدد من أعضاء البرلمان على "دعم مصر لكافة مسارات التسوية الشاملة للأزمة الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

وبحث اللقاء آخر تطورات الموقف السياسي الليبي، وسبل تطوير العلاقات المصريه الليبية على جميع المستويات خلال الفتره القادمة.

وخلال الزيارة نقل الوزير كامل "رسالة دعم وتأييد من الرئيس السيسي للشعب الليبي على مختلف الأصعدة العسكرية والسياسية في إطار الدور المصري الداعم لاستقرار الأوضاع في ليبيا والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها"، بحسب المصدر ذاته.