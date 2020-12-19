الصفدي: يجب التصدي للإجراءات الإسرائيلية "اللاشرعية"

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، مشيرة إلى أن تصريحات الصفدي جاءت عقب اللقاء التشاوري الذي عقده في القاهرة اليوم السبت، مع وزير الخارجية المصرية سامح شكري، ووزير خارجية فلسطين رياض المالكي.

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وقال الصفدي: "الظروف الدقيقة والتحديات الخطيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية تجعل من التنسيق ضرورة حتى نستطيع أن نعمل معا في خدمة القضية الفلسطينية التي نتفق جميعا على أنها القضية العربية المركزية الأولى".

وتابع: "التنسيق بين الدول الثلاثة مستمر تنفيذا لتوجيهات القادة بأن نعمل معا ضمن رؤية محددة باتجاه هدف محدد وهو التوصل للسلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

وأوضح الصفدي أن "الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس في مقدمة تلك الحقوق."

وقال البيان المشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث: "الوزراء الثلاثة ناقشوا سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السلمية، وأكدوا أن قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض"، مضيفا: "التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام".

وقال البيان: "القدس من قضايا الحل النهائي التي يتم حسم وضعها عبر المفاوضات وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، مطالبين إسرائيل لجميع الانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، مشيرا إلى أن "المسجد الأقصى هو مكان عبادة خالص للمسلمين وأن الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تحمي المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية".