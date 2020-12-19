شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يحذر من انهيار النظام حال عدم بدأ عملية الإصلاح فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، من انهيار النظام إذا لم تبدأ عملية الإصلاح فى العراق، مؤكدا على أن الأزمة السياسية فى العراق مرتبطة بالفساد والمال والسلطة، وذلك وفقا لخبر عاجل بقناة العربية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء العراقى، من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة، مشيرا إلى إنه يجب بدء عملية إصلاح قيصرية وإلا فوضى عارمة.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، قد حذر يوم الخميس الماضى، من أى محاولة للمساس بكرامة العراق ووحدة أراضيه أو سلامة العراقيين.

وقال الكاظمى خلال كلمته مع القيادات الأمنية والعسكرية وجمع من المنتسبين في مدينة الفلوجة بمناسة الذكرى السنوية الثالثة للنصر على داعش، وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، "إنه في مثل هذا اليوم أيها الأبطال انتزعتم النصر على تنظيم داعش الظلامى".

وأضاف، أن الانتصار على داعش ليس مجرد انتصارا عسكريا، بل هو انتصار الحضارة أمام التخلف، التقدم أمام الرجعية، الإنسانية أمام الوحشية، العراق الواحد الموحد أمام التقسيم.

وثمن الكاظمي جهود مقاتلي الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبى والبيشمركة، وكل من قاتل هذا التنظيم الإرهابي وأهدوا النصر إلى شعب العراق بتضحياتهم وبطولاتهم.