وزير الطاقة السعودي: اتفقنا مع الروس على عقد اجتماع بشأن "سوق النفط" 4 يناير

ونقلت قناة "العربية"، مساء اليوم السبت، عن وزير الطاقة السعودي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في إطار اللجنة السعودية الروسية المشتركة، أنه يأمل بأن يكون اجتماع اللجنة السعودية الروسية في مارس/آذار حضوريا.

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فيما قال نائب رئيس الوزراء الروسي إن التعاون مع السعودية يهدف إلى استقرار سوق النفط عالميا، مشيرا إلى أن بلاده وضعت مع السعودية خططا بشأن سوق النفط بعد انتهاء الجائحة، وأن روسيا وضعت مع السعودية خريطة طريق للتعاون المشترك، حيث شكر المملكة على مستوى التعاون المشترك.

وأشار نوفاك إلى التوقيع على اتفاقيات عدة بقيمة 5 مليارات دولار، لافتا إلى أن الزيارات المتبادلة بين موسكو والرياض دليل على مستوى التعاون.

وكان وزير الطاقة السعودي قد قال في ملتقى الميزانية السعودية حول تحديات أسواق الطاقة العالمية إن اتفاق "أوبك+" أنقذ الصناعة النفطية العالمية، مؤكدا أن هذه السوق تدار بالتفاهمات فحسب، ولا يمكن إخضاعها لمفهوم حرية السوق، وأن التزام أوبك+ بالاتفاق الأخير كان الأقوى مقارنة بالاتفاقيات السابقة.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة كان لها رأي مختلف منذ بداية أزمة كورونا، لأن هذه الجائحة قد يكون لها تأثير كبير ونؤمن باستدراك الأمور واتخاذ إجراءات مبكرة لاحتواء الأمور، لأن ذلك أدعى لمعالجة أفضل لأن الجانب الاستباقي والمبادرة في معالجة الأمور مع ظهور بوادر مشكلة، فلا بد من معالجتها.

وقال نوفاك خلال اجتماع اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني:"العلاقات مع السعودية وصلت إلى مستويات عالية".

وأشار نوفاك إلى إن موسكو وضعت خططا مشتركة مع الرياض تهدف لتحقيق استقرار في أسواق النفط العالمية بعد انتهاء وباء كورونا.