© AP Photo / Alex Kolomoisky
وسبق أن قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان له، إن نتنياهو وإدلشتاين سيتلقيان جرعتيهما، مساء السبت، في مستشفى "تل هشومير" في تل أبيب، وسيتم بث ذلك على الهواء مباشرة "لتشجيع المواطنين الإسرائيليين على تلقي التطعيم".
ومن جهة أخرى، سيتم تطعيم الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، غدا الأحد، ضمن حملة تطعيم الأطقم الطبية والعاملين في مستشفيات البلاد والمتخصصين في مجال الصحة.
وأكد الموقع الإلكتروني أنه اعتبارا من يوم الاثنين، سيتمكن كبار السن والسكان من الفئات المعرضة للخطر من تلقي التلقيح في صناديق المرضى المحلية بعد تحديد موعد مع الطبيب.
وأشار إلى أنه قد تكون إسرائيل أول دولة في العالم تنجز عملية التطعيم على مستوى الدولة لجميع مواطنيها المعرضين للخطر، ويعزى ذلك إلى قلة عدد السكان نسبيا في إسرائيل، الذي يبلغ حاليا أكثر من 9 ملايين نسمة بقليل، أخذا بعين الاعتبار الكمية الكافية من اللقاحات المتوفرة نسبة للفرد الواحد، والمتوقع تلقيها في الأسابيع المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر من هي أول دولة تلقح جميع مواطنيها المعرضين للخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.