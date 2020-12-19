مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الاستيطان الإسرائيلي الاثنين

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وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرار 2334 في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كما نص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
ويعد القرار المذكور هو الأول الذي يمرر في مجلس الأمن ويتعلق بإسرائيل وفلسطين منذ عام 2008.
وفي السياق نفسه، عقد اليوم السبت وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين اجتماعا ثلاثيا بالقاهرة سبل استئناف عملية السلام.
وتأتي المباحثات الثلاثية قبل يوم واحد من انعقاد اللجنة الرباعية المكونة من مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، والمعنية بإحياء عملية السلام في المنطقة على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، ويؤكد وزراء خارجية الدول الأربعة دعم عملية السلام في الشرق الأوسط بهدف تحقيق السلام العادل والشامل والدائم.
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