الداخلية : التجمعات غير العائلية لأكثر من 50 شخصًا في حيز واحد أو محدود مخالف للأنظمة

حذرت وزارة الداخلية من التجمعات ومخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ، جاء ذلك عبر تغريدة من حساب وزارة الداخلية الموثق في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

حيث أكدت أن أي تجمع غير عائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها، لأكثر من ( 50 ) شخصاً في حيز واحد أو محددًا ، يعاقب المسؤول أو صاحب المنشأة بالغرامة ومقدارها (15.000) ريال في المرة الأولى ، فيما يعاقب كل من حضر أو قدم الدعوة للحضور أو من تسبب في ذلك بالغرامة وقدرها ( 5000 ) ريال .

كما أوضحت أنه في حال تكررت للمرة الثانية يعاقب المسؤول أو صاحب المنشأة بالغرامة وقدرها ( 30.000 ) ريال ، فيما يعاقب كل من حضر أو قدم الدعوة للحضور أو من تسبب في ذلك بالغرامة ( 10.000 ) ريال ، واذا تكررت للمرة الثالثة فيتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة ، كذلك يحال للنيابة العامة كل من حضر أو قدم الدعوة .

وفي حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة ستة أشهر، وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

وتتابع الجهات الأمنية بمناطق ومدن المملكة تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وذلك في المنشآت والقصور والاستراحات وفي الميادين العامة والطرقات، والتأكد من التزام جميع المواطنين والمقيمين بما أصدرته الجهات الرسمية من التعليمات للوقاية والحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

حيث تقوم الأجهزة الأمنية بتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتمثلة في عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بناءً على تعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.