مواكب في الخرطوم… السودان يحتفل بالذكرى الثانية لـ"ثورة ديسمبر"

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، وقالت إن العاصمة الخرطوم، شهدت خروج مواكب في العديد من المناطق احتفالا بالذكرى الأولى لثورة "ديسمبر المجيدة"، مضيفة: "تجمعت في مناطق مختلفة في شارع الستين ومحطة سبعة بالصحافة وشارع الحرية ومناطق أبو حمامة وبعض مناطق بحري وأم درمان".

ولفتت الوكالة إلى أن الاحتفالات شهدت مشاركة من كل ألوان الطيف السياسي السوداني من مؤيدي الحكومة ومعارضيها، مشيرة إلى أن الجميع يبارك هذه المواكب ودعوا أنصارهم للمشاركة فيها.

وأوضحت الوكالة أن المشاركين رددوا شعارات تنادي بإصلاح مسار الثورة ومعالجة الأوضاع المعيشية الصعبة، التي يواجهها المواطنون فيما تردد شعار "الشعب يريد قصاص الشهيد" في كل مواكب كما طالب بعضهم برحيل الحكومة.

وذكرت الوكالة أنه "تم إحراق بعض الإطارات ووضع المتاريس في بعض الطرقات لكنه لم يتم رصد أي أعمال عنف"، مشيرة إلى أن "الشرطة عمدت إلى إغلاق منطقة وسط الخرطوم والشوارع المؤدية للقيادة العامة للقوات المسلحة وأغلقت بعض الجسور ضمن الإجراءات الاحترازية".