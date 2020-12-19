وبحسب موقع "المصري اليوم"، تعود تفاصيل القضية عندما ألقت أجهزة الأمن فى القاهرة القبض على المخرج عمر فاروق وبعض أصدقائه من بينهم الفنانة نهى العمروسي داخل جاليرى بمنطقة الزمالك.
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وبسؤال المخرج عمرو صاحب الـجاليرى، قال إن الأسلحة المضبوطة عبارة عن مسدسات صوت، فقررت النيابة إرسالها إلى الأدلة الجنائية لفحصها.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تعاطى كوكايين والحشيش والبانجو، وأنكر المتهمين ما نسبته النيابة إليهم من تهم.
وأنكرت الفنانة نهى العمروسى ما نُسب إليها من اتهامات، قائلة "أنا كنت فى المحل بشترى فضيات ومعرفش حاجة عن المضبوطات دى وفوجئت بالشرطة أثناء انصرافى" وحصلت على البراءة في وقت سابق.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكم بسجن مخرج مصري 15 عاما بتهمة حيازة الكوكايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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