شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تشيد بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة ضمن اتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين بتنفيذ الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي اتفاق الرياض، والإعلان عن تشكيل الحكومة التي تضم كامل مكونات الطيف اليمني.وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.



وثمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمواصلة كافة الجهود لدعم الجمهورية اليمنية وحرص المملكة الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.

كما أشاد العثيمين بحرص الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض للوصول إلى الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، بما يحقق مصلحة اليمن ويعيد الأمن والاستقرار.

وكان قد صدر قرار جمهوري يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة وتسمية أعضائها، وجاء في البيان أن قرار تشكيل الحكومة جاء بعد الاطلاع على "دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل وعلى اتفاق الرياض".