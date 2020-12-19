شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تسجل 158 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و11 حالة وفاة، و149 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة - في تقريرها اليوم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أنه إجمالي الإصابات ارتفع إلى 360 ألفا و848 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و112 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 351 ألفا و722 حالة .



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