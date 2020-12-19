وسائل إعلام: تسرب جديد للهواء في محطة الفضاء الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام روسية أن تسربا للهواء في قطاع روسي بمحطة الفضاء الدولية، لم يعرف بعد سببه ويدرس خبراء احتمال إغلاق الجزء المتضرر.



وقالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، بعد اتصال هاتفي بين رواد الفضاء في محطة الفضاء التي عفا عليها الزمن والقيادة العملياتية في موسكو، إن الضغط يتزايد لإيجاد مكان التسرب، حيث أن احتياطي الأوكسجين وضغط الهواء مازالا يتناقصان.

وكان شق طوله 5ر4 سنتيمتر قد تم العثور عليه بالفعل في أكتوبر الماضي، وتم تحديد موقعه باستخدام كيس شاي عائم، ثم تم إغلاقه. ولم يعرف بعد سبب الضرر.

لكن اتضح بعد ذلك أن هناك تسربا آخر من مكان آخر في نفس الجزء.

وناقش راد الفضاء ومركز القيادة إغلاق الجزء المتضرر، لكن هذا سيضر بالعمليات الإجمالية بالمحطة.