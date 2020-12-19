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وأضاف: "سيتم فتح أبواب البلدين مجددا أمام حركة المواطنين وإزالة الاختناقات والمصاعب التي حصلت مؤخرا وتسببت في عرقلة انسيابية الحركة"، مشيرا إلى أن "هذا التطور يأتي بفضل الدعم السياسي اللامحدود الذي قدمته تركيا لحكومة الكاظمي".
وأبدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة يوم الخميس الماضي، اهتمامهما بتعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
وكان الكاظمي قد وصل صباح الخميس إلى تركيا، على رأس وفد رفيع، في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا، يجري خلالها لقاءات ومباحثات مع الرئيس التركي وعدد من المسؤولين الأتراك، تتناول العلاقات الثنائية وبحث عدد من القضايا والملفات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد زيارة الكاظمي... العراق وتركيا يعودان إلى اتفاق 2009 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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