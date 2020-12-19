بعد زيارة الكاظمي... العراق وتركيا يعودان إلى اتفاق 2009

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وقال السفير العراقي في تركيا، حسن الجنابي، إن "من أهم مخرجات الاجتماعات مع الجانب التركي، هو قرار العودة إلى اتفاق العام 2009 القاضي بالحصول على تأشيرات الدخول في المطارات أو نقاط العبور الحدودية"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف: "سيتم فتح أبواب البلدين مجددا أمام حركة المواطنين وإزالة الاختناقات والمصاعب التي حصلت مؤخرا وتسببت في عرقلة انسيابية الحركة"، مشيرا إلى أن "هذا التطور يأتي بفضل الدعم السياسي اللامحدود الذي قدمته تركيا لحكومة الكاظمي".

وأبدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة يوم الخميس الماضي، اهتمامهما بتعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

وكان الكاظمي قد وصل صباح الخميس إلى تركيا، على رأس وفد رفيع، في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا، يجري خلالها لقاءات ومباحثات مع الرئيس التركي وعدد من المسؤولين الأتراك، تتناول العلاقات الثنائية وبحث عدد من القضايا والملفات.