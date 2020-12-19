شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين الفارين من تيجراى إلى السودان لـ53822 لاجئا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السودانية، إن التقرير اليومي لدخول اللاجئين الإثيوبيين إلى مراكز الاستقبال بحمداييت حتى مساء أمس الجمعة بولاية كسلا، كشف عن زيادة عدد دخول اللاجئين الإثيوبيين الفارين من حرب تيجراي إلى (204) لاجئ بحمداييت ليصبح العدد الكلي للاجئين بحمداييت (36438) ألف لاجئ.

وأوضح عبدالحفيظ محمد خليل مدير إدارة مشاريع إسكان اللاجئين بالقضارف أن الدخول اليومي للاجئين الإثيوبيين بمركز استقبال حمداييت في تزايد يوميا .

فيما بلغ الدخول اليومي للمدينة السكنية (8) الهشابة بمنطقة الفشقة الحدودية أمس (248) لاجئ ليرتفع العدد الكلي إلى (17384) ألف، مشيرا إلى أن العدد الكلي للدخول حتى يوم الجمعة بلغ (53822) والعدد المرحل اليوم من معسكر حمداييت إلى أم راكوبة (647) ليرتفع العدد الكلي من المرحلين إلى أم راكوبة حتى اليوم (19907) ألف لاجئ.