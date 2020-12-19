شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تسجل 25 وفاة و1750 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إنه تم تسجيل 25 وفاة و1750 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2019 حالة تعاف خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت الكيلة - في التقرير الوبائي اليومي وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 80.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.4%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
وأشارت إلى وجود 128 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 35 تم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.
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