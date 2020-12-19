ميزان الصداقة..

تأكد أن كل صديق وقريب لك لديه من الصفات ما لا يوافق طبعك.

ومن ذا الذي تُرضى سجاياه كلها

كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه

فمتى رأيت منه ما تعتب عليه فيه – ما لم يكن محرماً- فيجب أولاً: أن تظن به خيراً.

ثم تحيل ما حصل إلى ما عهدت فيه من قديم طبع، ونزعة ميل، فتعذره، وتغمر ذلك في بحر محاسنه التي تعهدها منه.

ثم عد إلى نفسك، وتأمل حالك بصدق: ألست كبقية الناس فيك من الخلال ما لايرضون، فلِم تغفر لنفسك، ولا تغفر لهم؟!

فأنصف من نفسك، وغض طرف الهوى عما لا يعجبك، فقد يكون ماتنكر هو إلى الحق أقرب.

فبمثل هذا الميزان تدوم الصداقة، وتتوثق عرى المودة.

كتبه:

محمد بن علي بن محمد الشيخي