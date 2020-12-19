روحاني في رسالة لأمير لقطر: آمل في مزيد من التعاون

وتضمنت الرسالة بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء رغبة الرئيس الإيراني فيما قال إنه "المزيد من توطيد التعاون بين البلدين وتعزيزه من خلال الاستفادة من الإمكانات الوفيرة والطاقات المتاحة".

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وقدم روحاني خالص التهاني لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري بمناسبة العيد الوطني، وقال إن إيران ودولة قطر ترتبطان بعلاقات ودية ووثيقة على الدوام.

وأكد الرئيس الإيراني على ثقته في المزيد من تعزيز واستمرار العلاقات في ظل، ما أسماه إرادة كبار المسؤولين في قطر وإيران خدمة لمصالح الشعبين.

وأعرب كذلك عن أمله في تمتين وتعميق التعاون بين طهران والدوحة في جميع المجالات باستخدام القدرات والإمكانيات العديدة.

وفي ختام الرسالة تمنى روحاني "الصحة والسلامة لأمير دولة قطر والرفاهية والازدهار للشعب القطري الصديق والشقيق".

يذكر أن اتصالا هاتفيا كان قد أجراه الرئيس حسن روحاني مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في نهاية شهر نوفمبر الماضي أعربا خلاله عن أملهما في "تعديل بعض دول المنطقة سياستها"، والعمل على تطوير العلاقات بين دول الخليج وإيران في جميع المجالات.

وقال روحاني، في بيان للرئاسة الإيرانية: "آمل أنه مع التطورات الجديدة على الساحة الدولية، يتم تعديل السياسات العدائية لبعض دول المنطقة ونرى تعزيز فرص الحوار والتفاهم داخل المنطقة".