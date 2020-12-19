شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى يطلق حسابه الرسمى على تيك توك: نريد بناء محتوى عربى إيجابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، حسابه الرسمى على منصة تيك توك للتواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أن هدفه التواجد حيث يوجد الناس، وبناء محتوى عربى إيجابى، وقال بن راشد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "أطلقت اليوم حسابي الرسمي على منصة TikTok للتواصل الاجتماعي .. الأسرع نمواً في العالم والتي تضم أكثر من 800 مليون متابع.. نريد أن نكون حيث يكون الناس .. ونريد بناء محتوى عربي إيجابي .. ونريد أن نستمع للشباب ونُسمعهم قصتنا".



محمد بن راشد

ومن جهة أخرى أثار الظهور الأخير للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، العديد من التساؤلات حول سر "الباج الأخضر" الذى كان معلقًا على صدره، وفى هذا الصدد، كشفت صحيفة "الإمارات اليوم"، عن سر "الباج الأخضر" المميز الذى تزين به صدر حاكم دبى، وقالت الصحيفة الإماراتية، إنها حصلت على معلومات تفيد بأن هذا الباج يأتي في إطار إحدى المبادرات غير الرسمية المرتبطة بجهود مكافحة فيروس كورونا.