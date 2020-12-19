شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تسجل 1254 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 1254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 4 حالات، وشفاء 823 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أنه بذلك ارتفعت حالات الإصابة إلى 192 ألفًا و404 حالات، والوفيات إلى 634 حالة، وحالات الشفاء إلى 168 ألفا و129 حالة.

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