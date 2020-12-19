شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعلن القبض على "داعشى" شارك بعمليات إرهابية بين عامى 2011 و2012 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على إرهابي شارك في عمليات إرهابية في بغداد بين عامي 2011 و 2012، وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "تمكنت قوة من وكالة الاستخبارات المتمثلة ب‍مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة (حي العامل) ببغداد والمطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات (داعش) الإرهابية لعمله في ما يسمى قاطع شمال بغداد". وأضاف البيان أنه من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بأنه من المشتركين بعمليات تفجير العبوات الناسفة في منطقة "الغزالية" خلال عامي 2011 و2012، واشترك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في وقت سابق، حيث اتخذت بحقه الإجراءات القانونية.

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