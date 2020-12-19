شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج... معتدل بالكويت غائم بالسعودية والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج موجة باردة مصحوبة برياح نشطة، فمن المتوقع اليوم سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق ووسط المملكة العربية السعودية.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية الى شمالية غربية على الجزء الاوسط والشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموجة.

الكويت

نهارًا معتدل و تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة، ليلًا مائل للبروده إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم السبت في مملكة البحرين سيكون غائم احيانا مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة في وقت لاحق ثم يتحول إلى غائم جزئيا وبارد نسبيا خلال الليل، الرياح: شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا، وارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر، درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.