أمريكا تعطي الضوء الأخضر للقاح "موديرنا" المضاد لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

منحت الولايات المتحدة الجمعة ترخيصا طارئا لاستخدام لقاح شركة موديرنا المضاد لكوفيد-19، على ما أعلنت إدارة الغذاء والدواء.



بذلك، يُصبح لقاح موديرنا ثاني لقاح تتمّ الموافقة عليه في الولايات المتحدة بعد لقاح فايزر/بايونتيك، على أن يُستخدم في إطار حملة التلقيح الضخمة التي بدأت الإثنين في البلاد.

وكما حصل بالنسبة إلى لقاح فايزر/بايونتيك الذي تمت الموافقة عليه قبل 7 أيام، منحت إدارة الغذاء والدواء الضوء الأخضر للقاح موديرنا غداة إعطاء لجنة خبراء أمريكيين رأيا إيجابيا بما يتعلّق به.

وقال الرئيس دونالد ترامب "تهانينا، لقاح موديرنا بات متوافرا الآن!".

من جهته قال رئيس إدارة الغذاء والدواء الدكتور ستيفن هان إنّه "مع توافر لقاحَين الآن للوقاية من كوفيد-19، تكون إدارة الغذاء والدواء الأميركيّة قد اتّخذت خطوة أخرى حاسمة في مكافحة هذه الجائحة".

وموديرنا شركة للتكنولوجيا الحيوية مقرّها في ماساتشوستس، قدّمت طلبها للحصول على الترخيص الطارئ قبل أسبوعين ونصف فقط.

وبدأت هذه الشركة الفتيّة العمل على لقاحها في يناير 2019، بالتعاون مع المعاهد الوطنية الأميركية للصحة، وقد تلقّت 2.5 مليار دولار من التمويل العام.

ووعدت موديرنا بتوزيع 20 مليون جرعة بحلول نهاية ديسمبر 2020 ثم 80 مليوناً إضافية في الربع الأول من 2021 و100 مليون أخرى في الربع الثاني.

ويعتبر خبراء الأوبئة أنّه يجب تلقيح أكثر من 70% من سكّان دولة ما لوقف تفشّي الفيروس فيها. وتعني هذه النسبة أنّ 230 مليون شخص في الولايات المتحدة يجب أن يتم تحصينهم ضدّ الفيروس.