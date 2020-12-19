شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الموريتانية تسجل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم السبت، تسجيل 10 وفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالفيروس منذ مارس الماضي إلى 241 حالة.

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية، أن المصالح التابعة لها، سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 241 حالة إصابة بالفيروس في مناطق مختلفة من البلاد، معظمها في العاصمة نواكشوط، كما تم تسجيل 54 حالة شفاء من الفيروس، مايرفع حالات التعافي إلى 8426 حالة منذ تفشي الفيروس في البلاد شهر مارس الماضي.

وبحصيلة اليوم ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في موريتانيا إلى 12046 حالة، بينها 3356 حالة نشطة، من ضمنها 57 حالة خطيرة.